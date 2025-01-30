В Госдуме ответили на сообщения о планах ЕС возобновить закупку газа из России

Депутат Ананских усомнился в готовности ЕС возобновить закупку российского газа

Евросоюз (ЕС) вряд ли в ближайшее время готов возобновить закупку российского газа, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом депутат в разговоре с «Лентой.ру» ответил на сообщения о планах ряда стран ЕС поднять вопрос о возобновлении импорта энергоносителей из России.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что несколько стран Евросоюза (ЕС) предложили включить пункт о возобновлении импорта трубопроводного газа из России в текст будущего мирного соглашения по Украине. Уточняется, что инициативу поддержали Германия, Венгрия и еще несколько стран ЕС. По мнению представителей этих государств, возобновление поставок российского трубопроводного газа помогло бы снизить биржевые цены на топливо в регионе и «дало бы обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня».

«Страны ЕС — это не содружество добропорядочных соседей, а клоака, где есть большой раздрай между странами, поэтому в обозримом будущем не будет единой политики, которая устраивала бы все страны: все находятся в разных экономических и политических обстоятельствах. Они начинают понимать, что падение качества их жизни — это следствие сложных отношений с Россией», — отметил Ананских.

Не думаю, что Европа является стороной, которая будет заключать договоренности. Во-вторых, несколько стран Европы — это еще не вся Европа. В любом случае, это процесс, который только в начале обсуждения

Игорь Ананских первый зампред комитета Госдумы по энергетике

При этом он выразил уверенность в том, что в конечном итоге импорт российских энергоносителей в Европу будет возобновлен.

16 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло детали плана администрации президента США Дональда Трампа в отношении антироссийских санкций для мирной сделки. В случае прекращения огня власти Соединенных Штатов могут ослабить нефтяные ограничения в отношении производителей сырья из РФ.

Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель. В качестве другого сценария в Белом доме рассматривают вариант с усилением санкционного давления на РФ, чтобы побудить Кремль заключить соглашение по Украине «в ближайшие месяцы».