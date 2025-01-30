В ХАМАС признали ликвидацию лидера своего боевого крыла

Al Arabiya: Военное крыло ХАМАС признало ликвидацию лидера Мухаммеда ад-Дейфа

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС признало ликвидацию своего лидера Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы. Об этом сообщил представитель движения Абу Убейда, его слова передает Al Arabiya.

«Мы сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что командующий бригадами "Аль-Кассам" Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Ису пали. Мы оплакиваем эту утрату», — заявил представитель ХАМАС.

1 августа прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой разведки ISA сообщила о ликвидации ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.

Позже ХАМАС опровергло официальное заявление израильских властей о ликвидации главы военного крыла.