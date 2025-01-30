В Казахстане понадеялись на договоренности с Россией

Токаев: В Казахстане надеются на реализацию договоренностей с Россией

В Казахстане надеются на реализацию договоренностей с Россией после визита в республику президента РФ Владимира Путина в ноябре 2024 года. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Это был исторический по своей сути визит, в ходе которого были достигнуты важные договоренности», — сказал президент Казахстана.

Токаев также назвал визит Мишустина продолжением политики России в отношении Казахстана.

Ранее Токаев сообщил о своем намерении посетить Москву во время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он также объявил во время встречи с Мишустиным.