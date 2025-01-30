В Киргизии обезвредили поставлявшую оружие из США в Россию группировку

В Киргизии обезвредили преступную группировку, поставлявшую оружие из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы центральноазиатской республики.
Сообщается, что преступники поставили более 300 единиц огнестрельного оружия. Транснациональная группировка наладила «устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия».
По информации силового ведомства, поставки по этому маршруту осуществлялись с 2022 года по настоящее время.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Кроме того, теперь запрещается навязывать веру, проводить религиозные обряды в общественных местах.