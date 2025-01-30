Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 30 января 2025Бывший СССР

В Киргизии обезвредили поставлявшую оружие из США в Россию группировку

В Киргизии спецслужбы обезвредили группировку, поставившую из США в РФ огнестрел
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Киргизии обезвредили преступную группировку, поставлявшую оружие из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службы центральноазиатской республики.

Сообщается, что преступники поставили более 300 единиц огнестрельного оружия. Транснациональная группировка наладила «устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия».

По информации силового ведомства, поставки по этому маршруту осуществлялись с 2022 года по настоящее время.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Кроме того, теперь запрещается навязывать веру, проводить религиозные обряды в общественных местах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

      Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

      Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      В еврозоне стало больше безработных

      Начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

      ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

      Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

      Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше