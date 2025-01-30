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10:29, 30 января 2025Россия

В России назвали авиакатастрофу в Вашингтоне плохой новостью для Зеленского

Политолог Марков: Авиакатастрофа в Вашингтоне — плохая новость для Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Авиакатастрофа в Вашингтоне с участием гражданского самолета и военного вертолета — плохая новость для Владимира Зеленского. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По мнению эксперта, после того как в столице США произошла катастрофа, для властей страны стало еще более очевидно, что бюджет штатов следует тратить не на Украину, а на внутренние проблемы. «Эта катастрофа показывает, что США должны тратить деньги на наведение порядка в армии США, а не на военные авантюры в дальних странах. А главная такая авантюра — на Украине», — порассуждал Марков.

30 января пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk близ Вашингтона, в результате чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран. Он поручил приостановить предоставление помощи на 90 дней, дабы провести переоценку соответствия этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.

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