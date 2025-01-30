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12:41, 30 января 2025Наука и техника

В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

Руководитель ЦАГИ Чернышев: Запатентован гибрид вертолета и самолета
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев.

«Аппарат оснащен несущим винтом, который в определенных режимах полета фиксируется и становится просто крылом. При этом толкающие двигатели продолжают работать, и воздушное судно летит как самолет», — рассказал специалист.

Ученый добавил, что машина предложенной концепции отличается возможностью вертикального взлета и высокой скоростью перемещения по горизонтали.

Ранее газета со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщила, что в России разработали подводный дрон для разминирования.

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