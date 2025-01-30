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17:05, 30 января 2025Россия

В Совбезе России обвинили Шольца в осквернении памяти советского народа

Замсекретаря СБ Венедиктов: Канцлер ФРГ Шольц оскверняет память советских людей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Karina Hessland / Reuters

Высказываясь о роли США в освобождении Германии от нацизма и становлении в стране демократии, канцлер ФРГ Олаф Шольц занимается осквернением памяти советских людей. В этом политика обвинил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Венедиктова, заявления Шольца поражают своим лицемерием, так как немецкий политик замалчивает роль СССР и советского народа в победе над нацистской Германией.

«Канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду. Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ», — объявил замсекретаря Совбеза.

Венедиктов добавил, что готов выслать Шольцу исторические документы о Второй мировой войне, в которых зафиксированы игнорируемые Западом факты.

29 января канцлер ФРГ поблагодарил США за спасение Германии от нацизма. По его словам, немцы «очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли снова стать демократией».

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