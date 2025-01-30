Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 30 января 2025Мир

В США заявили о незнании Зеленским реальной ситуации на Украине

Профессор Миршаймер: Необъективность Зеленского привела Украину к краху
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Необъективность президента Украины Владимира Зеленского показывает, насколько он далек от реальной ситуации на поле боя, что привело страну к краху. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Просто слушая то, как Зеленский говорит (...) вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — рассказал исследователь.

Миршаймер также подчеркнул, что отказ от переговоров с Россией в рамках Стамбульского формата стал началом пути Украины к катастрофе. По его словам, Зеленский несет за это личную ответственность.

Ранее Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. По его словам, это может дестабилизировать ситуацию в Арктике, Прибалтике, Белоруссии, Калининградской области, Молдавии и Черном море. Как утверждает профессор, замороженный конфликт не принесет полноценного мира из-за того, что «токсичные отношения» между Западом и РФ сохранятся.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше