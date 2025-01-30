Профессор Миршаймер: Необъективность Зеленского привела Украину к краху

Необъективность президента Украины Владимира Зеленского показывает, насколько он далек от реальной ситуации на поле боя, что привело страну к краху. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Просто слушая то, как Зеленский говорит (...) вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — рассказал исследователь.

Миршаймер также подчеркнул, что отказ от переговоров с Россией в рамках Стамбульского формата стал началом пути Украины к катастрофе. По его словам, Зеленский несет за это личную ответственность.

Ранее Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. По его словам, это может дестабилизировать ситуацию в Арктике, Прибалтике, Белоруссии, Калининградской области, Молдавии и Черном море. Как утверждает профессор, замороженный конфликт не принесет полноценного мира из-за того, что «токсичные отношения» между Западом и РФ сохранятся.