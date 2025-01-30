В ЦБ предсказали выплаты льготной ипотеки россиянами по 30 лет

ЦБ: сроки выплат по льготной ипотеке в РФ вырастут с 7-8 до 25-30 лет

Государству при изменении льготных ипотечных программ в России нужно учитывать, что выплаты по ним с 7-8 лет вырастут до 25-30 лет. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

При высоких депозитных ставках досрочное погашение будет невыгодно заемщикам, отметил он. С высокой долей государственной ипотеки и низкими процентными ставками заемщику выгоднее разместить свободные деньги на депозитах, и «люди, естественно, это понимают», указал Данилов.

Ранее Александр Данилов сообщил, что Банк России планирует обсудить с Минфином распространение льготных ипотечных программ только на стандартные продукты. Параметры, по которым жилье будет походить под условия стандартного продукта, пока не разработаны. Объекты будут обладать характеристиками некой «хорошей ипотеки», где все понятно и «нет никаких подводных камней», объяснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ).