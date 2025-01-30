В зоне СВО апробировали антидроновый «Ступор»

Воронцов: В зоне СВО апробировали антидроновую систему «Ступор»

Антидроновую систему «Ступор» успешно апробировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Изделие хорошо зарекомендовало себя при защите от беспилотников, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика «Ступор» Дмитрий Воронцов.

«По результатам испытаний программно-аппаратного комплекса системы "Ступор" в зоне спецоперации представителями БАРС "Сармат" был подписан итоговый протокол, подтверждающий качественную работу всех устройств. В ходе исследований возможностей комплекса были успешно обнаружены FPV-дроны на участке местности, а дальнейший полет БПЛА в сторону защищаемой территории был пресечен», — сказал он.

Также специалисты компании разработали систему передачи данных об обнаруженных целях. Они передаются в очки оператора в виде информации о координатах, высоте и скорости полета беспилотника.

Программно-аппаратный комплекс «Ступор» предназначен для управления средствами защиты и обнаружения беспилотников. Он собирает, анализирует и сопоставляет информацию о событиях в воздушном пространстве в реальном времени. Полученные данные передаются на рабочее место оператора или в ситуационный центр.

Ранее в январе стало известно, что российским бойцам в зоне СВО передали комплекс подавления видеосигнала беспилотных летательных аппаратов «Талисман». Изделие предназначено для бойцов штурмовых отрядов.