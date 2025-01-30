Власти Мексики решили объяснить Google устройство морей

Президент Мексики Шейнбаум направит письмо Google из-за переименования залива

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что направит письмо в Google по поводу переименования на картах компании «Мексиканского залива» в «Американский». Об этом сообщил телеканал Excelsior.

Она отметила, что письмо будет направлено через Министерство иностранных дел страны. В документе она намерена объяснить корпорации, «как устроены моря, что такое континентальный шельф, что такое экономическая зона». Шейнбаум подчеркнула, что изменения в наименование вносятся не по прихоти президентов или какой-либо страны, за это отвечают международные органы.

США официально сменили название Мексиканского залива 25 января 2025 года. Отмечалось, что таким образом президент США Дональд Трамп отметил центральное значение залива для нации. В Google сообщили, что переименуют Мексиканский залив в Американский и гору Денали в Маккинли. При этом в корпорации уточнили, что в случаях, когда названия географических объектов отличаются для разных государств, их граждане видят только официальный вариант, принятый в стране пребывания, а для жителей других стран отображаются оба наименования.