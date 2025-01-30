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20:29, 30 января 2025Забота о себе

Врач назвала способы взбодриться зимой

Сомнолог Лебедева: Люди с лишним весом подвержены сонливости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Из-за сокращения светового дня организм начинает активнее синтезировать гормон мелатонин, провоцирующий сонливость, рассказала врач-сомнолог Дарья Лебедева. Способы взбодриться зимой она назвала в беседе с «Москвой 24».

«Мы просыпаемся утром, солнечного света не видим, а вечером он тоже отсутствует. Рано темнеет, поэтому вещество плавно циркулирует в крови, подготавливая организм ко сну», — объяснила Лебедева. Кроме того, сонливость появляется из-за синдрома хронической усталости или выгорания из-за работы без выходных.

В холодное время года организму также не хватает витамина D, который синтезируется под воздействием солнечного света, обратила внимание сомнолог. Помимо этого, указала Лебедева, люди с лишним весом и повышенным уровнем холестерина тоже подвержены сонливости.

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Чтобы избежать сонливости, врач порекомендовала нормализовать режим сна и спать не менее семи-восьми часов, так как при недосыпе прием витаминных добавок не поможет. Также Лебедева напомнила о важности соблюдения гигиены сна: необходимо охладить воздух в комнате до 19–20 градусов, чтобы в помещении не было душно, объяснила она. Высыпаться помогут беруши или маски для сна, добавила сомнолог. Если даже после этого бессонница и сонливость не отступают, следует обратиться за помощью к специалистам, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени варианте завтрака. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности.

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