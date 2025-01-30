Врач перечислила самые действенные методы лечения запоров

Гастроэнтеролог Тертышная: При лечении запора надо есть больше клетчатки и киви

При лечении запора нельзя рассчитывать только на пробиотики, желчегонные средства, чистки и детоксы, считает терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тертышная. В своем Telegram-канале она перечислила самые действенные методы улучшения работы кишечника.

По словам Тертышной, даже если человек ежедневно ходит в туалет, но испытывает проблемы с опорожнением кишечника, речь уже может идти о запоре. По ее словам, решать эту проблему важно комплексно, начиная с коррекции питания и заканчивая приемом лекарств.

Для лечения и профилактики запоров врач посоветовала есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки: фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых и киви. Также важно пить достаточно воды и принимать пищевое водорастворимое волокно — псиллиум.

Кроме того, Тертышная рекомендовала быть физически активными, чтобы стимулировать работу кишечника, и создать какой-нибудь ритуал, стимулирующий желание посетить туалет. «Регулярно выделяйте время после еды для посещения туалета, используйте подставку для ног для удобства и облегчения дефекации, не подавляйте позыв на дефекацию», — посоветовала она.

Лекарственная терапия, по словам врача, включает в себя использование глицериновых свечей, прием слабительных средств, эпизодическое употребление стимулирующих и других слабительных препаратов. «Лечение запора может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Лекарства могут назначать пожизненно, и это безопасно. Не бойтесь слабительных, бойтесь отсутствия стула», — заключила гастроэнтеролог.

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