Врач развеял миф о безопасной дозе алкоголя

Нарколог Вашкин предупредил, что регулярное употребление алкоголя вредит сердцу

Психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин рассказал, что многие люди считают небольшие доли алкоголя безопасными для здоровья, однако это не так. Популярный миф о спиртных напитках врач развеял в беседе с РИАМО.

«ВОЗ считает, что безопасной дозы алкоголя не существует. А у Минздрава РФ другое мнение — умеренным или относительно безопасным считается 30 граммов чистого алкоголя в день для мужчин и 20 граммов для женщин», — отметил Вашкин. Однако в действительности, предупредил доктор, нужно учитывать индивидуальные особенности людей: возраст, пол, состояние здоровья и генетическую предрасположенность человека к заболеваниям.

По словам Вашкина, даже при наличии потенциально полезных свойств алкоголя, если употреблять его регулярно или чрезмерно, он будет вредить здоровью, в частности — сосудам и сердцу. Этанол провоцирует гипертонию, аритмию и кардиомиопатию, образование холестериновых бляшек в сосудах, которые могут стать причиной инсульта и инфаркта, добавил врач.

Также регулярное употребление алкоголя даже в малых дозах постепенно разрушает печень: спиртное провоцирует жировую дистрофию, затем развивается алкогольный гепатит и в итоге — цирроз, заключил доктор.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.