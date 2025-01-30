ВСУ нанесли удар не менее 30 снарядами по Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар не менее чем 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, известно об одном раненом мирном жителе. Также повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Мирошник добавил, что ВСУ нанесли массированный удар с использованием снарядов с кассетной боевой частью.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении Вооруженных сил России близ Кременной. По его словам, ВСУ на этом направлении потеряли два миномета, одну зенитно-пулеметную установку,