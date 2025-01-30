Microsoft признала проблему с играми в Windows 11

Microsoft решила проблему с Auto HDR, из-за нее в Windows 11 не работали игры

Корпорация Microsoft признала и исправила проблему, из-за которой на ПК с Windows 11 могли не запускаться некоторые игры. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

На связанные с обновлением Windows проблемы геймеры жаловались еще в декабре. Тогда апдейт мог повредить некоторые игры на компьютерах, мониторы которых поддерживают функцию Auto HDR — она расширяет цветовой диапазон и яркость SDR-контента. Тогда Microsoft даже пришлось заблокировать обновление.

В конце января специалисты корпорации рассказали, что исправили ошибку и выпустили обновление KB5050094. Также в компании отметили, что патч решает известные проблемы, связанные с воспроизведением звука.

Журналисты Bleeping Computer напомнили, что проблема с Auto HDR приводила к тому, что в ряде игр некоторые цвета могли неправильно отображаться. У определенных пользователей возникали проблемы с запуском игр, которые переставали работать.

В заключение инженеры Microsoft отметили, что пользователи могут не устанавливать обновление KB5050094. Однако в этом случае им придется отключить функцию Auto HDR.

В конце января корпорация Microsoft разрешила пользователям компьютеров с Windows 10 обновиться до последней на данный момент версии Windows 11 24H2. Также до самой актуальной версии начали принудительно обновлять устройства с Windows 11 22H2 и 23H2.