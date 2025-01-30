Замглавы УВД по одному из районов Москвы задержали по делу главы «Фонбета»

В Москве правоохранители задержали заместителя начальника УВД по Восточному округу столицы Сергея Бивола по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас с силовиком проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры. Информация о втором не подтвердилась.
Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.