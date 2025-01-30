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11:43, 30 января 2025Силовые структуры

Замглавы УВД по одному из районов Москвы задержали по делу главы «Фонбета»

В Москве правоохранители задержали замглавы УВД Бивола по делу Анохина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали заместителя начальника УВД по Восточному округу столицы Сергея Бивола по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас с силовиком проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось о шести задержанных по этому делу. Среди них называли Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры. Информация о втором не подтвердилась.

Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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