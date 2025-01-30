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15:58, 30 января 2025Из жизни

Женщина отправила мужу сообщение из самолета за минуты до авиакатастрофы

Американец получил сообщение от летящей в самолете жены за минуты до крушения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина из США получил сообщение от жены за две минуты до того, как ее самолет разбился. Об этом сообщает Daily Beast.

26-летняя женщина, находившаяся на борту рейса авиакомпании PSA Airlines, который столкнулся с военным вертолетом в среду, 30 января, отправила сообщение мужу за несколько минут до запланированной посадки в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако из-за столкновения борт потерпел крушение во время захода на посадку. Его обломки упали в реку Потомак.

Ее муж, Хамад Раза, раскрыл ее сообщение в интервью журналистам. «Мы прилетаем через 20 минут», — написала летящая в самолете женщина. Раза ответил ей, но не все его сообщения были доставлены. «Вот тогда-то я и понял, что что-то произошло», — сказал американец. Когда стало известно об авиакатастрофе, Раза с остальными родными пассажиров лайнера приехал к Вашингтонскому аэропорту имени Рональда Рейгана в ожидании новостей.

По словам мужчины, жена уезжала по работе в Уичито, штат Канзас, и всегда боялась летать. «Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы разговариваем. Это все, о чем я могу молиться», — признался Раза.

Сейчас сотрудники аварийно-спасательных служб прочесывают реку, чтобы выяснить, остался ли в живых кто-либо из 67 человек, бывших на борту. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют инцидент.

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Ранее два источника, знакомых с ходом поисковых работ, сообщили, что число извлеченных из реки Потомак жертв авиакатастрофы выросло более чем 30. Также сообщалось, что на борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Они возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Канзасе.

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