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14:05, 30 января 2025Спорт

Международный союз конькобежцев выпустил заявление после крушения самолета в США

ISU: Мы убиты горем из-за гибели фигуристов в авиакатастрофе в США
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил заявление после крушения самолета в США. Сообщение опубликовано на сайте организации.

«Мы глубоко потрясены трагическим инцидентом с рейсом American Airlines в Вашингтоне вчера вечером. Мы убиты горем, узнав, что среди находившихся на борту были фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», — сказано в заявлении ISU.

По данным телеканала Сhannel2, на борту разбившегося лайнера были восемь американских фигуристов. Рейсом из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон летели Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Все они — молодые фигуристы, которые проходили Национальный лагерь развития фигурного катания.

Ранее стало известно, что в разбившемся в США самолете находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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