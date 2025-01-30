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13:10, 30 января 2025Спорт

Восемь американских фигуристов находились на борту разбившегося в США самолета

Channel2: На борту разбившегося самолета находились восемь фигуристов из США
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Julio Cortez / AP

Восемь американских фигуристов находились на борту разбившегося в США самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Channel2 NOW.

Рейсом из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон летели Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Все они — молодые фигуристы, которые проходили Национальный лагерь развития фигурного катания.

Ранее стало известно, что в разбившемся в США самолете находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также на борту был их сын Максим Шишков, который занял на чемпионате США четвертое место.

По предварительной информации, в разбившемся лайнере была бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, ученица Татьяны Тарасовой Инна Волянская. В последнее время она тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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