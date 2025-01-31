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01:00, 31 января 2025Ценности

44-летняя Ким Кардашьян разместила фото в крошечном бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила фото в крошечном бикини
Екатерина Ештокина

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на снимке в белом крошечном бикини, демонстрируя подтянутое тело и рельефный пресс. При этом звезда собрала волосы и отказалась от косметики на лице. Известно, что Кардашьян проводит отпуск в Мексике с подругами Симоной Харуш и Элисон Слэттер.

Ранее в январе Ким Кардашьян начала продавать дырявые трусы в честь Дня святого Валентина. Речь шла о трусах-стрингах с вырезом в виде сердца, которые можно было приобрести в преддверии Дня всех влюбленных за 28 долларов (2739 рублей).

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