«Балчуг Капитал» разрешили купить «дочку» Goldman Sachs

Путин разрешил сделку по приобретению дочерней компании Goldman Sachs

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» купить дочернюю компанию американской банковской группы Goldman Sachs. Соответствующее распоряжение разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Как гласит текст документа, «Балчуг Капитал» разрешили совершить сделку по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», принадлежащего Голдман Сакс Груп, Инк.

Летом минувшего года появилась информация, что «Балчуг Капитал» купила российский бизнес американского производителя строительной техники Caterpillar. Речь идет о заводе спецтехники в городе Тосно и московском ООО «Катерпиллар Файненшнл». Данная сделка была одобрена российскими властями осенью 2023 года.