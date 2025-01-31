Дэвид Бекхэм снялся топлес в рекламе популярного бренда

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм снялся в откровенной рекламе популярного бренда BOSS. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах 49-летний спортсмен снимает пиджак и рубашку, демонстрируя подтянутую фигуру. В конце знаменитость предстает перед камерой топлес. Известно, что автором ролика выступили модные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

В сентябре 2024 года португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, запечатлели полуобнаженными на отдыхе.

