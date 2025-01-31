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15:27, 31 января 2025Силовые структуры

Фигурант дела главы компании «Фонбет» признал вину

Замглавы УВД Восточного округа Бивол признал вину по делу главы «Фонбет» Анохина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заместитель главы УВД Восточного округа Сергей Бивол, фигурант дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейский попросил не отправлять его под стражу, заявив, что он сотрудничает со следствием и дал признательные показания.

Ранее стало известно, что Бивол пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Источник «Ленты.ру» рассказал, что Бивол лично передавал деньги для взятки высокопоставленному силовику. Себе за это он оставил 2,5 миллиона рублей.

О задержании замглавы УВД Восточного округа официально сообщалось 30 января.

Анохина задержали 29 января при передаче силовику взятки в размере 50 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиарда рублей.

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