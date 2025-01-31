Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 31 января 2025Бывший СССР

Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Украины

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко усомнился в легитимности власти на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Легитимность нынешних властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, вызывает сомнения. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ на YouTube.

«Много вопросов по легитимности нынешней президентской власти в этой стране (...) Об этом не мы говорим. Не мы первые эту тему поднимали. Уже даже в Европе об этом говорят, даже в США», — подчеркнул глава белорусского избиркома.

Карпенко ответил на критику прошедших в Белоруссии президентских выборов со стороны МИД Украины. Глава ЦИК Белоруссии указал на президентские выборы на Украине 2004 года, в частности, на проведение третьего тура голосования под давлением Майдана, а также усомнился в легитимности Зеленского.

Ранее Карпенко сравнил с нацистскими полицаями опубликовавших данные членов избиркомов. По словам главы ЦИК, после публикации их данных члены избиркомов начали получать угрозы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      Россиянка запретила 13-летней дочери прокалывать пирсинг в носу и нашла ее мертвой

      Марочко заявил о наращивании Киевом группировки ВСУ в ДНР

      Администрация Трампа начала чистку в руководстве ФБР

      Сальдо заявил о нежелании ВСУ отдать Херсон без разрушений

      Российский уголовник разозлился на злоупотреблявшую алкоголем мать и расправился с ней

      Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Украины

      Трамп обвинил администрацию Байдена «в доведении до ручки» гражданской авиации

      Россияне бросились за лотерейными билетами

      В Госдуме рассказали об адресатах обращения о попытке покушения на Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше