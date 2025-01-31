Глава ЦИК Белоруссии ответил на критику выборов со стороны Украины

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко усомнился в легитимности власти на Украине

Легитимность нынешних властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, вызывает сомнения. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ на YouTube.

«Много вопросов по легитимности нынешней президентской власти в этой стране (...) Об этом не мы говорим. Не мы первые эту тему поднимали. Уже даже в Европе об этом говорят, даже в США», — подчеркнул глава белорусского избиркома.

Карпенко ответил на критику прошедших в Белоруссии президентских выборов со стороны МИД Украины. Глава ЦИК Белоруссии указал на президентские выборы на Украине 2004 года, в частности, на проведение третьего тура голосования под давлением Майдана, а также усомнился в легитимности Зеленского.

Ранее Карпенко сравнил с нацистскими полицаями опубликовавших данные членов избиркомов. По словам главы ЦИК, после публикации их данных члены избиркомов начали получать угрозы.