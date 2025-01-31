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16:51, 31 января 2025Культура

Хилькевич заявила о неизвестной болезни дочерей

Анна Хилькевич заявила, что ее дочери потребовалось обследование из-за болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши в сериале «Универ», рассказала о болезни старшей дочери. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Хилькевич пожаловалась, что ее дети болеют уже две недели, жалуются на тошноту. Сама она подозревала кишечную инфекцию и отправила на обследование старшую дочь Арианну.

«Думала, что кишечная инфекция, а, может, что-то еще более страшное. Конечно, переживала. Лишь бы ничего серьезного не было», — сообщила артистка в опубликованном видео.

Как рассказала Хилькевич, девочке сделали УЗИ и взяли на анализы кровь. В итоге врачи не выявили ничего серьезного: нет камней в почках, поджелудочная в порядке.

Ранее стало известно, что няня ребенка Анны Хилькевич сбежала после первого рабочего дня. О странной ситуации актриса рассказала на своих страницах в социальных сетях.

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