Источник появившегося на берегу Финляндии вещества раскрыли

Neste: Белые гранулы попали на финский берег из промывочных вод

Гранулы белого вещества, выброшенные на берег финского полуострова Ханко, могли попасть туда из промывочных вод грузового судна. Об этом сообщила финская нефтеперерабатывающая компания Neste, их заявление приводит РИА Новости.

«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — раскрыли происхождение вещества в компании.

Отмечается, что экипаж судна не был проинструктирован о необходимости сливать промывочные воды в систему сточных вод порта. Neste взяла на себя ответственность за произошедшее и пообещала возместить причиненный ущерб.

Заявление в службу спасения о странной находке на полуострове Ханко поступило в воскресенье, 26 января. Отмечалось, что вещество не представляло опасность для людей, однако спасатели все равно рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения побережья.