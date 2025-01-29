MTV Uutiset: На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество, об этом сообщает MTV Uutiset.

Заявление в службу спасения о странной находке на полуострове Ханко поступило в воскресенье, 26 января. «Происхождение вещества до сих пор окутано тайной, но, по предварительным исследованиям, оно умеренно вредное», — говорится в публикации.

Уточняется, что субстанция не несет непосредственной опасности для человека, это может оказаться парафин. Однако спасатели все равно посоветовали местным жителям воздержаться от этого района побережья.

Ранее серферы нашли сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика. С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы.

