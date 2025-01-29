Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:10, 29 января 2025Из жизни

На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

MTV Uutiset: На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество, об этом сообщает MTV Uutiset.

Заявление в службу спасения о странной находке на полуострове Ханко поступило в воскресенье, 26 января. «Происхождение вещества до сих пор окутано тайной, но, по предварительным исследованиям, оно умеренно вредное», — говорится в публикации.

Уточняется, что субстанция не несет непосредственной опасности для человека, это может оказаться парафин. Однако спасатели все равно посоветовали местным жителям воздержаться от этого района побережья.

Ранее серферы нашли сельдяного короля на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас, Мексика. С древних времен считается, что появление сельдяного короля у поверхности воды предвещает скорые катаклизмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска

      Блогер рассказал о пугающих мексиканцев мифах о России

      В ЛНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

      Украина выпустила по России свыше сотни беспилотников

      Четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе

      В ДНР сообщили о прекращении существования оборонявшей Великую Новоселку бригады ВСУ

      Беспилотник пытался ударить по Калужской области

      На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

      Ирландский журналист назвал Украину прогнившей насквозь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше