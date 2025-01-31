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21:21, 31 января 2025Россия

Конституционный суд защитил право россиянина на компенсацию за лечение вне ОМС

Конституционный суд защитил право россиянина на компенсацию за лечение вне ОМС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Конституционный суд России защитил право россиянина на компенсацию за лечение вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы КС.

Житель Приморского края Роман Ромаданов не смог отсудить у частной клиники свои расходы на устранение последствий неудачного лечения, которые не входят в ОМС. Он получил перелом челюсти при удалении зуба в частной клинике, после чего был вынужден установить титановые пластины в городской больнице, которые оплатил самостоятельно.

Районный суд взыскал с частной клиники около 197 тысяч рублей, куда включен моральный ущерб и расходы на лечение. Однако вышестоящие инстанции увеличили сумму штрафа и размер компенсации, однако отказали во взыскании затрат на дальнейшее лечение, мотивируя это тем, что пациент мог выбрать другой вариант, который предусмотрен в программах ОМС.

Конституционный суд начал дело о проверке конституционности статьи 1085 Гражданского кодекса (ГК) РФ после жалобы Ромаданова. Он заключил, что лечебное учреждение может предлагать как платные, так и бесплатные варианты лечения, и выбор между ними ограничивается тем, что в первом случае расходы на лечение не возмещаются на основании оспариваемой нормы ГК.

КС уточнил, что это законоположение призвано исключить недобросовестные действия пациентов, однако стремление восстановить здоровье вне программы ОМС суд не расценивает как предосудительное. Оспариваемая норма не противоречит конституции, в связи с чем дело направлено на пересмотр.

Ранее сообщалось, что с 2025 года россиянам по полису обязательного медицинского страхования будут доступны операции на сердце и реабилитация. Полный список нововведений раскрыл руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

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