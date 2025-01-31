Пациентам с сильными болями подсказали способы гарантированно привлечь внимание врача

Актриса из сериала «Половое воспитание» Робин Холлоуэй подсказала способы, которые гарантировано привлекут внимание врача. Соответствующее видео она разместила в TikTok, пишет Daily Mail.

Артистка отметила, что иногда люди считают, что врачи не обращают должного внимания на их слова и жалобы. Хотя в некоторых случаях это и может быть так, но часто проблема заключается в ошибках, которые человек допускает, описывая свои симптомы. Чтобы избежать этого, Холлоуэй подсказала несколько фраз, которые помогут терапевту правильно понять состояние пациента и своевременно начать диагностику и лечение.

Например, если у человека сильные боли, Холлоуэй посоветовала уточнить интенсивность ощущений. «Например, скажите, что из-за боли вы не можете спать или ходить. Еще один вариант: "боль не проходит после аптечных обезболивающих"», — дала совет актриса.

В других ситуациях, когда боли нет, а дискомфорт присутствует, Холлоуэй рекомендовала использовать такие фразы, как «Это оказывает существенное влияние на качество моей жизни», «Это влияет на жизнь моего партнера», «Это мешает мне заниматься повседневными делами», «Мне пришлось уволиться с работы из-за этих симптомов».

Также Холлоуэй предложила обязательно упомянуть, если человек ранее уже обращался к врачам с этой проблемой, но решить ее не смогли.

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