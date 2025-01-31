Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Популярная телезвезда Даниэль Селер показала фигуру в черном купальнике

Британская телезвезда Даниэль Селер показала фигуру в откровенном образе. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя участница популярного реалити-шоу Love Island сфотографировалась в купальнике черного цвета с множеством вырезов. При этом волосы знаменитости были распущены и уложены волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров инфлюэнсер отказалась.

Ранее в январе американская фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для итальянского бренда Marella. 33-летняя манекенщица примерила для фотосессии джинсовый костюм, который состоял из оверсайз пиджака и брюк с широкими штанинами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела верхнюю часть наряда на голое тело.