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04:00, 31 января 2025Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Популярная телезвезда Даниэль Селер показала фигуру в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Даниэль Селлерс

Даниэль Селлерс. Фото: @daniellejsellers

Британская телезвезда Даниэль Селер показала фигуру в откровенном образе. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя участница популярного реалити-шоу Love Island сфотографировалась в купальнике черного цвета с множеством вырезов. При этом волосы знаменитости были распущены и уложены волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров инфлюэнсер отказалась.

Ранее в январе американская фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для итальянского бренда Marella. 33-летняя манекенщица примерила для фотосессии джинсовый костюм, который состоял из оверсайз пиджака и брюк с широкими штанинами. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела верхнюю часть наряда на голое тело.

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