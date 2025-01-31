Появилось видео попытки атаки беспилотника ВСУ на российский нефтезавод

Опубликовано видео попытки атаки беспилотника ВСУ на НПЗ в Волгоградской области

В сети появилось видео попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгоградской области. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно вспышку на фоне ночного неба, а также слышно грохот, вероятно, от уничтожения дрона. «Есть», — комментирует оператор.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков беспилотника загорелось здание на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, возгорание оперативно ликвидировали, однако пострадал один рабочий.

До этого Минобороны России отчиталось, об уничтожении в ночь на 31 января 49 беспилотников, запущенных ВСУ по семи регионам. 25 из них средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ростовской области, 8 — в Волгоградской, 6 — в Курской, 4 — в Ярославской, еще по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарским крае.

Кроме того, о падении беспилотника сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, летательный аппарат рухнул возле частного дома, повредив забор.