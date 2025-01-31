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16:03, 31 января 2025Путешествия

Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

РСТ: Бронирования летних туров в Египет россиянами выросли в два-шесть раз
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Бронирования летних туров в Египет у российских туроператоров выросли в два-шесть раз. Альтернативу отдыху в Турции соотечественникам назвали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как рассказали аналитики сервиса «Слетать.ру», сейчас эта африканская страна входит в топ-5 направлений отдыха россиян летом 2025 года, ее доля от общего объема продаж — 3,7 процента. Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла 0,84 процента.

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Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова отметила, что чаще всего туристы бронируют апрель (67 процентов), а также май и июнь (33 процента). Повышенный интерес к Египту, по ее мнению, связан со спадом политической напряженности на Ближнем Востоке, а также открытием новых качественных отелей.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, в свою очередь, рассказала, что у них объемы раннего бронирования отдыха в этой стране выросли минимум в 2,5 раза, как и по Турции, если сравнивать с тем же периодом 2024 года. «Разнообразить летние пляжные предложения Египет поможет точно», — заключила она.

Ранее опытная российская путешественница Саша Коновалова назвала соотечественникам пять альтернатив подорожавшей Турции. Она посоветовала присмотреться к Египту путешественникам, которые не хотят отказываться от формата «все включено».

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