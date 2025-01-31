Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:31, 31 января 2025Культура

Студия «Мосфильм» назвала свой лучший фильм

«Воздух» Германа-младшего получил награду «Золотого орла»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего получил премию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.

«Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, с другой — трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви», — заявил генеральный продюсер «Воздуха», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Годом ранее советская комедия «Джентльмены удачи» была признана лучшей кинолентой студии «Мосфильм». В число лучших проектов «Мосфильма» также вошли «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Десятку лучших фильмов студии замыкает картина Элема Климова «Иди и смотри» — одна из лучших антивоенных лент в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Над российским регионом сбили восемь украинских беспилотников

      В российском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

      Матерям-героиням предложили выплачивать по 72,4 тысячи рублей в месяц

      Студия «Мосфильм» назвала свой лучший фильм

      На Западе раскрыли опасения Европы относительно замороженных российских активов

      В ООН высказались против убийства гражданского населения в Курской области

      Мигрантов захотели наказывать за необучение детей русскому языку

      Стало известно о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину

      СБУ обвинили в организации концлагеря в Херсоне

      Страны Евросоюза рассорились из-за отправки войск НАТО на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше