Студия «Мосфильм» назвала свой лучший фильм

«Воздух» Германа-младшего получил награду «Золотого орла»

Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего получил премию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.

«Снимать фильм, где главные герои — женщины на войне, с одной стороны, легко, с другой — трудно, потому что намешано столько всего: патриотизм, страх смерти, желание любви», — заявил генеральный продюсер «Воздуха», генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Годом ранее советская комедия «Джентльмены удачи» была признана лучшей кинолентой студии «Мосфильм». В число лучших проектов «Мосфильма» также вошли «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Десятку лучших фильмов студии замыкает картина Элема Климова «Иди и смотри» — одна из лучших антивоенных лент в истории.