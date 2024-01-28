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14:11, 28 января 2024Культура

Студия «Мосфильм» назвала свою лучшую кинокартину

«Джентльмены удачи» признали лучшей кинолентой студии «Мосфильм»

Кадр: фильм «Джентельмены удачи»

Советская комедия «Джентльмены удачи» признана лучшей кинолентой студии «Мосфильм». Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе киноконцерна.

Картина была снята Александром Серым в 1972 году по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. Тогда ее посмотрели 65 миллионов зрителей. Следом в рейтинге лучших фильмов киностудии идут комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция "Ы"». Четвертую строчку заняла лента «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Пятое место в рейтинге занимает мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году картину отметили «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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В число лучших проектов «Мосфильма» также вошли «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Десятку лучших фильмов студии замыкает картина Элема Климова «Иди и смотри» — одна из лучших антивоенных лент в истории.

Рейтинг лучших кинолент был составлен в преддверии векового юбилея киностудии. В его основе лежат зрительские, экспертные и редакционные рейтинги 12 изданий и сервисов, итоги советского проката и результаты опросов журнала «Советский экран».

Ранее стали известны лауреаты премии «Золотой орел». Четырех статуэток удостоилась работа Бориса Хлебникова «Снегирь». Столько же наград заслужила картина «Праведник» Сергея Урсуляка. Главная роль в фильме принесла Александру Яценко победу в номинации «Лучший актер». Лучшей актрисой признали Анну Михалкову за роль в фильме «Чувства Анны».

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      Виктория Клабукова
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