Трюдо предупредил США об ответе на повышение пошлин

Премьер Канады Трюдо предупредил Трампа об ответе на повышение пошлин США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которыми грозил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Трюдо подчеркнул, что Канада не отступит, если против страны введут пошлины. «Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются», — предупредил он.

Премьер добавил, что правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп объяснял угрозу повышения тарифов. В частности, не более одного процента фентанила и нелегалов поступают в Соединенные Штаты через северную границу.

Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступят в силу с 1 февраля, заявила официальный представитель ведомства Каролин Левитт.