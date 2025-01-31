Тысячи жителей российского региона остались без света

Более шести тысяч жителей Коми остались без света из-за аварии

Более 6000 жителей Коми остались без электричества из-за аварии. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по российскому региону передает ТАСС.

По информации ведомства, с отключениями столкнулись 17 населенных пунктов Койгородского района с населением 6155 человек. Причиной аварии стало падение деревьев на электросети.

Устранением аварии в данный момент занимаются 12 специалистов республиканской подсистемы ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также три единицы техники. Для устранения проблемы в кратчайшие сроки в помощь двум бригадам Южных электрических сетей Койгородского района выехала бригада из Сыктывкара.

«Котельные и центральная районная больница работают на дизельных электростанциях. Дизельная электростанция также подключена к средней школе села Койгородок. В детских дошкольных учреждениях проводятся санитарные дни», — поделились информацией в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что жители Абакана временно остались без света из-за пробравшейся на электростанцию крысы.