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13:51, 31 января 2025Экономика

В Подмосковье поставили рекорд по спросу на один тип жилья

NF Group: Спрос на элитное жилье в Подмосковье побил рекорд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года спрос на элитную загородную недвижимость на первичном рынке Подмосковья достиг рекордного за последние семь лет показателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Всего было продано 320 таких лотов — на 21 процент больше, чем в 2023 году. 60 процентов сделок пришлось на земельные участки, 31 процент — на коттеджи, 9 процентов — на таунхаусы. При этом объем предложения сократился на 36 процентов, а средняя стоимость элитной недвижимости выросла.

Так, коттеджи премиум-класса в среднем подорожали на 25 процентов, до 178 миллионов рублей, а коттеджи сегмента де-люкс — на 4 процента, до 1,2 миллиарда. Медианная стоимость таунхаусов выросла на 59 процентов, до 100 миллионов рублей, стоимость сотки земли — на 11 процентов в премиум классе, до 3,7 миллиона, и на 18 процентов в де-люкс классе, до 7,7 миллиона.

Эксперты связывают удорожание элитных объектов с несколькими факторами. В том числе это изменение структуры предложения, выход на рынок новых, дорогостоящих проектов, и вымывание более доступных лотов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве. Такой объект находится во Внуково и продается за 4,4 миллиона рублей.

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