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19:39, 31 января 2025Мир

В США назвали Панамский канал стратегическим активом

Клавер-Кароне: Панамский канал является стратегическим активом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Панамский канал является стратегическим активом, который не может контролироваться Китаем «ни де-факто, ни де-юре». Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, передает ТАСС.

«Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе», — отметил он.

Клавер-Кароне подчеркнул, что если XXI век будет веком Америки, то Панамский канал не должен быть под контролем Пекина.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Китай установил контроль над Панамским каналом. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отвергла обвинения, добавив, что Китай не принимает участия в управлении и эксплуатации Панамского канала.

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