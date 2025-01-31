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09:07, 31 января 2025Бывший СССР

В Тирасполе объяснили требования Кишинева о выводе российских миротворцев из ПМР

Красносельский: Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис в Приднестровье
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Молдавские власти хотят спровоцировать в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) региональный кризис. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Складывается ощущение, что Молдова помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать еще и общерегиональный кризис безопасности», — отметил Красносельский.

По словам лидера Приднестровья, только так он может объяснить требования Кишинева о выводе российских миротворцев с территории ПМР.

28 января спикер парламента Молдавии Игорь Гросу предложил заменить в Приднестровье миротворческую миссию с участием Вооруженных сил России. По его словам, она должна быть не военной, а гражданской.

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