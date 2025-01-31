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09:40, 31 января 2025Экономика

В Японии насторожились из-за новой торговой войны США и Китая

Экономист Хаяси: Торговая война США и Китая навредит японской экономике
Кирилл Луцюк

Фото: Toru Hanai / Reuters

Повышение пошлин в рамках новой торговой войны США и Китая негативно скажется на японской экономике. Об этом заявила главный экономист правительства Японии Томоко Хаяси. Ее процитировало агентство Bloomberg.

Она отметила, что сегодня японские компании лучше подготовились к последствиям политики президента США Дональда Трампа, чем во времена его первого срока. Тогда между вторым кварталом 2018 года и первым кварталом 2020-го японский экспорт упал на 7,1 процента. По большей части это касалось экспортируемых Японией компонентов, которые используются в продуктах, собираемых в Китае и затем поставляемых в США.

В 2019 году японский экспорт в Китай снизился на 7,6 процентов. Теперь, как полагает Хаяси, ее стране грозит повторение подобного сценария, хотя местные компании уже приняли такие контрмеры, как корректировка цепочек поставок и накопление запасов.

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Она также отметила, что и Китай подготовился к приходу Трампа лучше, чем в 2017 году. КНР диверсифицировала экспортные рынки и открыла заводы в других странах Азии, чтобы снизить зависимость от прямых поставок в США.

В то же время она подчеркнула, что снижение налогов и дерегулирование, за которые ратует Трамп, обычно стимулируют экономику США. А если последняя вырастет, то от этого выиграет и Япония.

Ранее власти Японии пообещали пристально следить за введением США новых антироссийских санкций, которые могут повлиять на поставки сжиженного природного газа с Дальнего Востока РФ.

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