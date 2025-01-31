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11:26, 31 января 2025Культура

Василию Ливанову диагностировали новую серьезную болезнь

У актера Василия Ливанова обнаружили инфекционное поражение тканей
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову диагностировали инфекционное поражение тканей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, пострадали межпозвоночные диски актера. Также сообщается, что ситуацию осложняет наличие у Ливанова хронических заболеваний и железодефицитной анемии. По данным СМИ, в настоящий момент Василий Борисович находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Ранее жена Ливанова отреагировала на сообщения о резком ухудшении его состояния. 19 января в СМИ появилась информация о том, что актеру диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

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