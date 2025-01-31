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10:43, 31 января 2025Экономика

Центробанк объяснил падение экспорта санкциями и падением цен на нефть

ЦБ объяснил падение экспорта в 4 квартале на 7 % санкциями и ценами на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Сокращение российского экспорта в четвертом квартале 2025 года на семь процентов в годовом выражении, до 99,6 миллиарда долларов, при нулевом результате в третьем квартале, связано сразу с несколькими причинами. Свое объяснение ситуации в аналитическом комментарии, посвященном платежному балансу, дал Банк России, пишет РБК.

Аналитики ЦБ указали на снижение мировых цен на нефть, что связано с опасениями из-за спроса, падение стоимости многих товаров ненефтегазового сектора (зерно, удобрения, железная руда, никель), а также санкции.

В ноябре США ударили по ряду финансовых организаций, участвовавших во внешнеторговых расчетах. В первую очередь речь идет Газпромбанке, через который шли платежи за газ. В свою очередь, Евросоюз ввел санкции против 50 судов так называемого теневого флота, что усложнило поставки российской нефти на экспорт.

При этом импорт товаров в последнем квартале 2024 года вырос на пять процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. В регуляторе отметили, что такая ситуация сложилась на фоне роста внутреннего спроса. Впрочем, за весь год стоимостный объем импорта товаров снизился на три процента, до 294,5 миллиарда долларов.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук заметил, что если исходить из озвученных Банком России причин, то в первом полугодии падение экспорта продолжится. Санкции США ужесточились, а стоимость нефти вряд ли вырастет, что связано как с ростом предложения, так и с намерением главы Белого дома Дональда Трампа добиться падения цен с помощью ОПЕК и увеличения добычи.

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