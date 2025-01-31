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17:47, 31 января 2025Ценности

Знаменитый российский адвокат лишилась 100 тысяч долларов из-за аферы с бриллиантами

Адвокат Ольга Шнайдер лишилась 100 тысяч долларов из-за аферы с бриллиантами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Знаменитый российский адвокат Ольга Шнайдер лишилась 100 тысяч долларов из-за аферы с бриллиантами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации, инцидент произошел семь лет назад. Экс-жена бизнесмена Семена Могилевича купила у продавца ювелирных изделий Дмитрия (фамилия не раскрывается) серьги с природными бриллиантами по 2,5 карата. Мужчина уверял, что данная покупка не упадет в цене и станет лучшей инвестицией. Кроме того, по его словами, серьги можно будет вернуть в любой момент.

После Нового года Шнайдер решила продать аксессуары. Она связалась со специалистами и прислала им все сертификаты. Однако выяснилось, что бриллианты являются искусственно выращенными и не стоят столько, сколько ей бы хотелось. Женщина обратилась в полицию.

В марте прошлого года сообщалось, что российский дизайнер, модель и актриса Евгения Павлин нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей.

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