Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:36, 1 февраля 2025Культура

Актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

У актера сериала «Папины дочки» Фролова воспалилась послеоперационная рана
Варвара Митина (редактор)
Сергей Фролов

Сергей Фролов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

У 50-летнего актера сериала «Папины дочки» Сергея Фролова произошло воспаление послеоперационной раны на правой стопе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчине потребовалась экстренная помощь врачей. Специалисты выяснили, что это случилось из-за полученной в 2020 году травмы. Тогда у актера от неудобной обуви появился натоптыш, который загноился. В результате артисту ампутировали все почти все пальцы на ноге.

Доктора призвали Фролова лечь в стационар, но он отказался, потому что хочет продолжать играть в театре.

В 2019 году Фролова выселили из квартиры вместе с женой и ребенком, жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ).

Сергей Фролов — выпускник Российской академии театрального искусства. Он сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. В «Папиных дочках» исполнил роль доктора психологических наук Зубчинского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев «не смог сдержаться» и дал ответ одной «дегенеративной европейской твари»

      На Украине застрелили сотрудника ТЦК

      Актеру сериала «Папины дочки» потребовалась экстренная помощь врачей

      Российская армия сорвала попытку контрнаступления ВСУ под Купянском

      Потерявший родителей в авиакатастрофе в США фигурист Наумов пропустит ЧЧК

      Момент падения автобуса с туристами из России в овраг в Таиланде попал на видео

      Карлсон назвал Зеленского диктатором и привел три довода

      Казахстанский теннисист попросил болл-боя сделать подачу вместо него на турнире ATP

      Названы лауреаты премии «Золотой орел»

      В России высказались о массированном ракетном ударе по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше