Боец «Ахмата» заявил об оттеснении ВСУ на четыре километра в Курской области

ТАСС: Бойцы «Ахмата» оттеснили ВСУ на четыре километра в Курской области

Российские военнослужащие оттеснили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четыре километра от хутора Бердин Курской области. Об этом заявил ТАСС боец с позывным Рэй.

По словам солдата, Российская армия с каждым днем «отгрызает» территорию, что вынуждает противника отступать с подготовленных позиций.

Среди солдат ВСУ встречается множество бойцов с тюремными наколками, отметил собеседник агентства.

Ранее уполномоченный в России по правам человека Татьяна Москалькова призвала не воспринимать украинских солдат исключительно как «империю зла». Она заявила, что не все бойцы ВСУ плохие люди и привела примеры помощи украинских солдат мирным жителям Курской области.