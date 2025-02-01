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12:34, 1 февраля 2025Россия

Боец «Ахмата» заявил об оттеснении ВСУ на четыре километра в Курской области

ТАСС: Бойцы «Ахмата» оттеснили ВСУ на четыре километра в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие оттеснили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четыре километра от хутора Бердин Курской области. Об этом заявил ТАСС боец с позывным Рэй.

По словам солдата, Российская армия с каждым днем «отгрызает» территорию, что вынуждает противника отступать с подготовленных позиций.

Среди солдат ВСУ встречается множество бойцов с тюремными наколками, отметил собеседник агентства.

Ранее уполномоченный в России по правам человека Татьяна Москалькова призвала не воспринимать украинских солдат исключительно как «империю зла». Она заявила, что не все бойцы ВСУ плохие люди и привела примеры помощи украинских солдат мирным жителям Курской области.

ЖЗЛ
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