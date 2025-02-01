«Черные гусары» взяли в плен пять бойцов ВСУ почти без единого выстрела

РИА Новости: Разведчики РФ взяли в плен пять бойцов ВСУ без единого выстрела

Отряд разведчиков «Черные гусары» из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) взял в плен пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти без единого выстрела. Об этом сообщил командир равзедроты Алексей Чупин с позывным Тропа, цитирует РИА Новости.

По его словам, российские разведчики смогли взять опорный пункт ВСУ, не понеся потерь. В результате «Черные гусары» ликвидировали около четырех украинских военных, еще пятеро сдались в плен. «Ушли практически без единого выстрела», — подчеркнул Чупин.

Кроме того, он рассказал, что часто задача разведчиков заключается в проникновении в тыл. Разведывательный отряд должен получить данные, обнаружить цель и навести корректировку артиллерии, добавил командир.