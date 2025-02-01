Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:50, 1 февраля 2025Россия

Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину

Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии финского школьника в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков пригласил пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину, чтобы лично провести для него экскурсию по промышленным объектам региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Приезжайте к нам в Карелию! Я лично проведу для Димы экскурсию по нашим ведущим промышленным предприятиям республики — Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, «Петрозаводскмашу» или любому другому», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что «в гостях хорошо, а дома лучше», добавив, что за границей «насильно мил не будешь».

Ранее Парфенчиков возмутился тем, что 10-летнего мальчика с гражданством России не пустили на экскурсию по АЭС «Олкилуото». Он назвал это русофобией и охотой на ведьм, отметив, что это «много говорит о современной Финляндии».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

      На Украине ответили на слова американского госсекретаря об откате страны на 100 лет назад

      Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину

      В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при использовании Wi-Fi

      Военные блогеры опровергли данные о российском авиаударе по интернату с пленными в Судже

      Военкор задумался о наказании для ВСУ за зверства в Курской области

      Российский боец потерпел первое поражение в UFC

      Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

      Трамп захотел провести выборы на Украине

      Мощный пожар охватил отель в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше