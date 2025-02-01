Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину

Глава Карелии позвал пострадавшего из-за русофобии финского школьника в Россию

Губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков пригласил пострадавшего из-за русофобии школьника из Финляндии на родину, чтобы лично провести для него экскурсию по промышленным объектам региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Приезжайте к нам в Карелию! Я лично проведу для Димы экскурсию по нашим ведущим промышленным предприятиям республики — Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, «Петрозаводскмашу» или любому другому», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что «в гостях хорошо, а дома лучше», добавив, что за границей «насильно мил не будешь».

Ранее Парфенчиков возмутился тем, что 10-летнего мальчика с гражданством России не пустили на экскурсию по АЭС «Олкилуото». Он назвал это русофобией и охотой на ведьм, отметив, что это «много говорит о современной Финляндии».