Глава российской администрации Харьковской области рассказал об эвакуации украинцев

Ганчев: Украина вывозит из харьковских сел молодежь, а стариков оставляет

Власти Украины в основном эвакуируют из Харьковской области на запад страны молодежь, а пожилых людей оставляют в подвалах под обстрелами и без воды. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев заявил, что у Киева есть реестр с населенными пунктами Харьковской области и расположенными рядом с линией боевого соприкосновения. По его словам, оттуда людей принудительно эвакуируют сначала в Харьков, а потом в западную часть Украины.

Ранее Ганчев сообщил, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, при этом в 34 из них есть доступ администрации.