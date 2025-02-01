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10:55, 1 февраля 2025Бывший СССР

Глава российской администрации Харьковской области рассказал об эвакуации украинцев

Ганчев: Украина вывозит из харьковских сел молодежь, а стариков оставляет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leo Correa / AP

Власти Украины в основном эвакуируют из Харьковской области на запад страны молодежь, а пожилых людей оставляют в подвалах под обстрелами и без воды. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев заявил, что у Киева есть реестр с населенными пунктами Харьковской области и расположенными рядом с линией боевого соприкосновения. По его словам, оттуда людей принудительно эвакуируют сначала в Харьков, а потом в западную часть Украины.

Ранее Ганчев сообщил, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, при этом в 34 из них есть доступ администрации.

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