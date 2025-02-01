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04:43, 1 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыто число находящихся под контролем России сел в Харьковской области

Ганчев: Около 70 сел в Харьковской области находятся под контролем России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, при этом в 34 из них есть доступ администрации. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — рассказал он.

Ганчев отметил, что недавно российские военные освободили поселок Двуречное, который ранее был поселком городского типа. «Остальные поселки — это, конечно, небольшие села, но по-прежнему там проживают люди», — пояснил он.

22 января стало известно об установлении российскими военными контроля над селом Западное в Харьковской области. Информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Министерстве обороны России.

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